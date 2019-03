Andrea Llosa emite duro mensaje contra detractor que la llamó "feminista frustrada"

Andrea Llosa es considerada como una de las periodistas nacionales más reconocidas del país a raíz de su estilo y fuertes enfrentamientos en televisión en defensa de personas necesitadas. Sin embargo, a través de redes sociales, la conductora de ATV se ha convertido en blanco de fuertes comentarios de uno de sus seguidores, y como era de esperarse, la comunicadora no dudó en responder.

En su cuenta oficial de Twitter, Andrea Llosa no duda en expresar sus opiniones respecto a temas sociales y políticos que marcan la pauta del país. Sus palabras provocan que miles la sigan y otros no duden en buscar cualquier pretexto para atacarla, como fue el caso de un usuario identificado como Efraín Bolaños, quien no dudó en llamarla "feminista frustrada".

La periodista decidió compartir los ataques que recibió por parte del detractor para opinar al respecto, además de darlo a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter para generar más reacciones por lo sucedido. Pese a las fuertes palabras, Andrea Llosa decidió tomarlo con humor, dejando en claro que "lo ama", por ello decidió retuitearlo varias veces.

"Estoy preocupada porque creo que hasta tu nombre lo escribes mal", indicó la periodista en otro de los comentarios en su contra, generando reacciones de sus seguidores, quienes no dudaron en darle su respaldo absoluto, dejando en claro que "tiene mucha correa" para tolerar ese tipo de situaciones.

Actualmente Andrea Llosa es una de las periodistas peruanas más seguidas en las redes sociales, ya que solo en Twitter cuenta con más de 234 mil usuarios que están al pendiente de cada una de sus publicaciones.

