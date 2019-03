Nicola Porcella: “Yo no estoy acusado de nada”

Nicola Porcella rindió ayer su declaración en la Fiscalía de Mala por el caso de la fiesta en Asia en la que Poly Ávila y la ex Miss Trujillo Claudia Meza señalaron que fueron drogadas.

Porcella estuvo en la dependencia policial casi tres horas y a su salida aclaró que había cumplido con su deber de declarar en calidad de testigo, pero que no se le acusaba de nada. “Yo no estoy denunciado, no estoy acusado de nada”, dijo.

Según el excapitán de ‘Esto es guerra’, la justicia dará con los responsables si es que se llega comprobar que Poly Ávila y Claudia Meza fueron drogadas. “Yo creo que la justicia se dará cuenta de quién es quién, yo he venido a la primera citación, no me he corrido”, dijo.

Nicola Porcella señaló que se encuentra feliz y tranquilo a pesar de la incómoda situación que vive. “Yo no tengo que ocultar nada, yo estoy tranquilo con mi inocencia. Estoy feliz, para mí esto acaba acá”, declaró el exconductor de ‘Estás en todas’ a la prensa. ❖