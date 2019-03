Lenny Kravitz en Lima: Conoce el posible setlist del cantante para su concierto en el Jockey Club

Conciertos 2019 | El músico estadounidense, Lenny Kravitz, se presentará en nuestra capital por primera vez. En línea con ello, los fanáticos que llenarán el Jockey Club del Perú para escuchar sus grandes éxitos quieren saber cuál será el set-list de esa inolvidable velada.

Por tal motivo, presentamos el posible set-list que tocará Lenny Kravitz en el concierto de este miércoles 27. Es bueno tener en cuenta que el actual tour que viene exhibiendo el cantante es el "Raise Vibration" y se realiza en el marco del lanzamiento de su nuevo disco que lleva el mismo nombre.

En ese sentido, si bien Lenny Kravitz tocará sus canciones más famosas y populares, le dará un espacio a los nuevos temas del álbum mencionado. "Raise Vibration" es el disco número 11 del artista de 54 años y en general ha recibido comentarios positivos por parte de los portales especializados en críticas musicales.

Posible Setlist de Lenny Kravitz en Lima

En su presentación en Bogotá, Colombia, el 23 de marzo, Lenny Kravitz, tocó 17 canciones; ellas podrían repetirse en el concierto del miércoles en Lima; no obstante, como es costumbre, los artistas tienen preparadas al menos unas 20 para sus giras. Te mostramos la lista de temas que interpretó hace menos de 4 días.

1. Fly away

2. Dig in

3. Bring it on

4. American woman

5. Get up, stand up

6. It's enough

7. Low

8. It ain't over 'till it's over

9. Can't get you off my mind

10. Believe

11. I belong to you

12. Always on the run

13. Where are we runnin'

14. The chamber

15. Again

Encore.

16. Let love rules

17. Are you gonna go my way