Sebastián Yatra alborota las redes con misteriosa canción [VIDEO]

‘Cristina’ es el nombre del tema de Sebastián Yatra y Tini Stoessel que viene siendo tendencia número uno en la plataforma de YouTube. El video de ‘Cristina’ presenta una de doce de las historias de amor que Sebastián Yatra incluirá en ‘Fantasía’, su segundo álbum.

El clip de cinco minutos de YouTube relata la historia de una famosa cantante que es interpretada por Tini Stoessel y de un joven cantante en ciernes que es encarnado por Sebastián Yatra. Éste no encaja en el estilo de vida de ella.

Pero al boom que viene siendo ‘Cristina’ en YouTube se suma el rumor de un posible romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. La suspicacia toma forma a partir de la gran química que tenían ambos artistas mientras grababan el video de YouTube. Este hecho atizó a muchos seguidores de los cantantes para que sembraran la duda si existe un romance entre ellos.

Por ello se ha venido teorizando que la letra de 'Cristina' podría estar dedicada a Tini Stoessel. Ello porque la letra de la canción habla de dos personas que se aman y que anhelan tener algo serio, pero no se concreta porque ambos trabajan y los separa la distancia. Por eso los fanáticos de Sebastián Yatra y Tini Stoessel han relacionado la letra de 'Cristina' con que ambos están abocados en su carrera artística.

Posteriormente a la publicación en YouTube de ‘Cristina’, ambos artistas no han dejado de subir fotos juntos en sus redes sociales. En cuatro días desde su publicación en, el videoclip de ‘Cristina’ bordea los 22 millones de reproducciones y es tendencia número uno en la plataforma de videos.

Letra de la canción: Cristina

Ah-ah-ah-ah

No

Entre tanta gente yo te vi llegar

Algo en el destino me hizo saludar

Te dije mi nombre y no sé dónde

Como con un beso me respondes

Sólo te importó que te tratara bien

Tú de 19 y yo de 23

Y empecé mis planes para vernos otra vez

Y si pudiera mostrarte

Que estando juntos ya no hay nada que falte

Y que a pesar de la distancia te voy a querer

Sólo tienes que saber

Que yo quisiera quedarme

Y aunque no debo, sólo quiero llamarte

Que repitamos las historias una y otra vez, no sé

¿Cómo te pido que te enamores?

Cuando al final no voy a estar cuando tú llores

¿Cómo te pido que te ilusiones?

Y recortar nuestra distancia con canciones

¿Cómo te pido? Si al final no voy a estar

Cuando de ti me enamore

Cuando de ti me enamore

Recuerdo todo lo que te gustaba

Y tu camisa que llega a los pies

Esa carita cuando te cantaba por primera vez

Me llevo todo y no me llevo nada

Sin ti no hay nada, todo te dejé

Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las dire

Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío

Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos

Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas

Y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido

Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío

Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío

Cómo quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo

Siempre la vida se pasa, pero no pasa contigo

¿Cómo te pido que te enamores?

Cuando al final no voy a estar cuando tú llores

¿Cómo te pido que te ilusiones?

Y recortar nuestra distancia con canciones

¿Cómo te pido? Si al final no voy a estar

Cuando de ti me enamore (Tú de 19 y yo de 23)

Cuando de ti me enamore (Tú de 19 y yo de 23)

¿Cómo te pido que te enamores?

Cuando al final no voy a estar cuando tú llores

¿Cómo te pido que te ilusiones?

Y recortar nuestra distancia con canciones

¿Cómo te pido? Si al final no voy a estar

Cuando de ti me enamore (Tú de 19 y yo de 23)

Cuando de ti me enamore (Tú de 19 y yo de 23)

Y aunque yo esté en otra parte

Soy más feliz porque yo pude encontrarte

Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver

Es tuya esta canción

Recuérdame

Entre tanta gente yo te vi llegar

Algo en el destino me hizo saludar

Te dije mi nombre y no sé dónde

Como con un beso me respondes...