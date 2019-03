Ed Sheeran reveló que durante su niñez fue víctima de bullying por su aspecto [VIDEO]

El famoso artista británico, Ed Sheeran, es considerado uno de los mejores cantantes y compositores de los últimos años y la popularidad de sus canciones, como ‘Thinking out loud’ o ‘Perfect’, lo avalan. Pese a todo el éxito que goza actualmente, su niñez fue un calvario porque confesó que sufría de bullying solo por ser pelirrojo.

Hace unos días, Sheeran fue entrevistado por DJ Nihal y el rapero Dave para la campaña contra el racismo 'Love Music Hate Racism' y contó los terribles momentos que tuvo que pasar en la escuela producto de los abusos que recibía por parte de sus compañeros y cómo logró sobreponerse a ello.

El artista confesó que odiaba la escuela primaria y que lloraba a diario por todas las ofensas que recibía a diario por ser pelirrojo, tener problemas para hablar y usar gafas enormes. “Soy pelirrojo, así que desde el día uno se la agarraron conmigo, fue instantáneo", reveló.

Ed Sheeran se sobrepuso ante todas las adversidades y poco a poco fue sintiéndose más a gusto con su aspecto. "Según fui creciendo cada vez me fui gustando más, la verdad. Siempre he sido un poco estrafalario y bueno, nunca he tenido mucha suerte con las chicas, siempre he parecido un poco raro", señaló.

Además, una vez que llegó a la secundaria todo empezó a mejorar para él gracias a la música. “Llegué a la escuela secundaria, comencé a tocar guitarra y me uní a una banda. La música es una de esas cosas que te pueden dar confianza. De repente estás como 'Wow, en realidad puedo hacer algo bien”, contó el artista británico.

Gracias a su enorme talento con la guitarra, superó todas las dudas y dificultades que había atravesado y se abrió paso en el mundo de la música, donde ha vendido más de 15 millones de copias de sus tres álbumes y ha ganado cuatro premios Grammy y seis Billboard en su última edición. Además, acabó el 2018 como el artista más taquillero de los últimos 30 años.