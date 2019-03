Patricia Portocarrero 'enfureció' contra Reinaldo Dos Santos [VIDEO]

Patricia Portocarrero fue invitada al set de 'En boca de todos' para participar en la secuencia 'Las ventanas del amor'. Sin embargo, cuando todo estaba marchando bien y ella llegó a conocer a un joven, los conductores del programa de América Televisión notaron algo distinto en la actriz de 'Los Vilchez'.

Por ello, Ricardo Rondón no dudó en manifestar su duda y consultar al vidente brasileño cuál es la verdad de la actriz. "Creo que no nos está tomando en serio. Veo algo en tu rostro que no dice la verdad ¿creo que nos está ocultando algo. Dilo por favor Reinaldo qué le pasa a Patricia Portocarrero, ¿se merece pasar por las ventanas del amor?".

Ante esta solicitud del conductor de 'En boca de todos', la actriz de 'Los Vilchez interrumpió y se dirigió al popular 'profeta de América' para decirle: "Cállate Reinaldo Dos Santos". Mientras que el vidente afirmó que "ella no quiere nada con el futuro porque viene algo de su pasado".

Al escuchar estas palabras de Reinaldo Dos Santos, Patricia Portocarrero no dudó en "callar" al vidente y aclarar realmente cómo está su corazón. "Que pare la boca Reinaldo Dos Santos. Mi corazón está bien. está bonito", dijo de manera coqueta y sonriente la actriz de 45 años.

Sin embargo, el brasileño no se quedó callado y volvió a mencionar "tu corazón está bien, porque tu corazón está mirando el pasado. Yo veo alguien de tu pasado contigo", dejando sorprendido a Tula Rodríguez, Carloncho, Ricardo Rondón y Maju Mantinlla.

Patricia Portocarrero en 'En boca de todos'