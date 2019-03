Carlos Vílchez criticado tras revelar más de 200 romances

El comediante Carlos Vílchez se encuentra en el ojo de la tormenta tras unas recientes declaraciones que brindó para una radio local, donde se refirió a los romances furtivos que ha tenido a lo largo de su vida.

"A mí no me incomoda que digan que soy mujeriego o que haya sido mujeriego. A finales cómo saben ustedes si esto no es un mito. Lo que pasa es que he tenido muchas mujeres en mi vida, pero creo que a mí nadie me cree cuando yo hablo", declaró el comediante de 'El wasap de JB' en conversación para radio Capital.

"Yo he salido con bastantes chicas, pero jamás me han visto en un ampay. Es que he salido con muy pocas chicas nacionales, han sido más extranjeras... pero jamás diré un nombre. Siempre he sabido hacer mis cosas. Tranquilo y moderado", agregó.

En esa misma entrevista con Junior Silva, el actor Carlos Vilchez dio un "consejo" para que los hombres no sean "ampayados": “Voy a dar un tip, tienes que ser como Batman, tienes que tener tu baticueva. Un solo lugar, nunca vayas a varios lugares, un solo hueco. Yo pienso que ese lugar se tiene que convertir en tu baticueva. No tienes que ni estacionarte, ni nada, cuando vean el carrito por la cámara, ya tienen que estar abriendo (la cochera), y nadie te va echar nunca”.

En otro momento de la conversación, Junior Silva le consultó a Carlos Vilchez sobre los romances furtivos que tuvo y el comediante señaló que fueron más de 200.

“No sé (cuántos romances he tenido), una vez me preguntó Jorge (Benavides), y lo que pasa es que no me puedo acordar, y la parte más triste es que no me acuerdo de los nombres, lo juro por la vida de mis hijos. Romances en general he tenido muchísimos más, te juro por Dios que pasa de 200”, detalló el actor cómico.

Declaraciones de Carlos Vilchez en radio Capital

Ante estas declaraciones, los usuarios de Facebook se pronunciaron en dicha red social para criticar al comediante.

"Ojalá guarden este video, para que de acá unos años el 'gran varón' y gallo de gallos este, no este pidiendo pensión por ser un 'artista' que no tiene para comer", "que tal orgullo de hombre para decir eso, supongo que en unos años terminará como muchos... solo y sin perro que le ladre" y "me dueles Perú.. más importante es cuantos romances ha tenido este artista que los problemas sociales que hay en el país", se pudo leer en Facebook.

Como se recuerda, actualmente el actor cómico se encuentra en el 'Wasap de JB', donde participa en los graciosos sketch a través de las pantallas de Latina durante los fin de semanas.