“Necesité terapia para interpretar a Jon Snow”

A pocos días del capítulo final de la serie ‘Game of Thrones’ por HBO siguen saliendo confesiones de parte de sus actores.

Después de que Emilia Clarke revelase que durante su interpretación en la primera temporada sufrió dos aneurismas que casi le hacen perder la vida, ahora es Kit Harington quien contó a la revista Variety que necesitó ayuda especializada durante la etapa en la que interpretó a un Jon Snow, quien acababa muriendo.

Según palabras del propio actor, fue necesario acudir a terapia para sobrellevar una crisis existencial que le llegó en mitad de todo el éxito. “Sentí que debía ser la persona más afortunada del mundo cuando en realidad me sentía muy vulnerable”, dijo.

“Creo que a mucha gente le puede pasar a los 20 años. Comencé a ir a terapia y comencé a hablar con gente. Me había sentido muy inseguro y no hablaba con nadie. Es como cuando estás en una fiesta, y la fiesta está mejorando y mejorando y ya no hay más. Eso es todo”, contó Harington, quien en junio dejará para siempre su personaje.❖