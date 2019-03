Yahaira Plasencia aconsejó a Ivana Yturbe tras fin de su romance con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia estuvo en el programa 'Esto es guerra' para sentarse en el 'Confesionario' y hablar de distintos temas. Mario Irivarren, Ivana Yturbe, Gino Assereto, Paloma Fiuza, Karen Dejo, fueron algunos de los integrantes de reality encargados de realizar polémicas preguntas a la artista musical.

Sin embargo, quien no se quedó con las ganas de sumarse a interrogar a la cantante de salsa fue el mismo conductor del programa juvenil de América Televisión. El compañero de Mathías Brivio se animó a consultar si le podría dar un consejo a Ivana Yturbe luego de la relación que mantuvo con el futbolista Jefferson Farfán.

La intérprete de "Se que te amaré" no dudó en responder ante singular pedido del ex conductor de 'Combate'. "Yo lo único que le puedo decir a Ivana es que viva su vida de lo más feliz y que esté tranquila y que no le importe lo que diga la gente", mencionó de manera firme y clara la artista musical en el 'Confesionario' de 'Esto es guerra'.

El consejo fue bien recibido por la integrante del equipo de los 'Retadores', quien atinó a decir "gracias". En otro momento, la popular 'princesa inca' le preguntó a la cantante de salsa qué es lo que sintió cuando era criticada cuando era pareja del jugador de la selección.

Yahaira Plasencia no tuvo ningún problema en considerar que "fue una falta de respeto" no solo por ella en específico sino como para la mujer en general.

"Fue una etapa de mi vida muy difícil que solo lo saben las personas allegadas a mi. No se lo deseo a nadie. Igual estoy tranquila, soy una mujer fuerte, luchadora, independiente y me valgo por mi sola. Estoy aquí sentada tranquila de lo más feliz y proyectada en mi carrera".



