Paul McCartney cantó 'Hey Jude' en concierto de Argentina y ocurrió lo impensado en las calles [VIDEO]

La gira musical 'Freshen Up Tour' de Paul McCartney finalizó en Argentina con un súper concierto que tomó un giro inesperado y no precisamente dentro del 'Campo de Polo Argentino' donde se llevó a cabo el evento, sino en los exteriores del lugar. El cantante británico entonaba el popular tema 'Hey Jude', canción de su exgrupo The Beatles, y generó lo impensado en las calles.

Paul McCartney llenó de recuerdo y alegría al público argentino en las tres horas que duró su presentación. Temas como "I Don't Now", "Opening Station" y "Come On To Me" de su último disco se escucharon en el concierto del músico británico.

Cuando Paul McCartney se puso nostálgico al cantar y tocar varios temas de su mítico grupo The Beatles, lo inesperado comenzó a ocurrir en las calles. Según las imágenes compartidas en las redes sociales, las personas que pasaban cerca de 'Campo de Polo Argentino' se detuvieron solo para escuchar 'Hey Jude', tema lanzado en 1968 por el cuarteto de Liverpool.

Los argentinos, quienes no pudieron participar del concierto desde adentro, se detuvieron en la avenida del Libertador para contemplar el timbre vocal de Paul McCartney. En el video difundido se aprecia a los transeúntes detenerse, incluso varios conductores detuvieron sus vehículos para escuchar desde los exteriores el concierto.

Fanáticos de Paul McCartney usaron sus redes sociales para elogiar que el cantante haya usado los escenarios para homenajear la recordada canción y también a The Beatles. El sucedo inesperado generó todo tipo de comentarios en los internautas.

"Sin palabras Sir Paul mágico", "Qué hermoso. Amo esa canción", "Épico", "Qué ganas de llorar, ojalá hubiera estado ahí", "Tremendo", "Hermoso, los argentinos tenemos sentimientos", se leyó en Twitter sobre el último concierto en Argentina y Latinoamérica del famoso cantautor.

Mira aquí lo que ocurrió en las calles de Argentina por 'Hey Jude':

En YouTube también circula el video de la reacción de los argentinos al divo de The Beatles.