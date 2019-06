Angélica Rivera exige fuerte suma de dinero a Enrique Peña Nieto y Tania Ruíz reacciona en redes

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se encuentran en boca de todos, luego que la recordada 'Gaviota' le exigieran 35 carros de último modelo y diversos viajes en vuelo (clase privada) para ella y su familia en los requisitos para otorgarle el divorcio.

Tras filtrarse los increíbles petitorios de la actriz para firmarle el divorcio al exmandatario del país Azteca, Peña Nieto ha hecho caso omiso a lo que le exige la intérprete de 'Sueño de amor' y disfruta de su nuevo romance con la modelo Tania Ruíz, quien luce orgullosa con el cuestionado político.

El programa 'Un nuevo día', de Telemundo, filtró otra imagen donde se le ve al ex de Angélica Rivera junto a su nueva conquista derrochando amor en Acapulco.

"Yo les recomendaría que no sean posesivos (as), porque lo peor en una relación es eso, prohibir a una persona a hacer las cosas. Cada uno es libre de hacer las cosas; osea, cada quien es libre de hacer lo que quiere, para eso está la confianza. Otra cosa, el pasado no existe, ya deja de sacar cosas del pasado (...) Si vas a perdonar a alguien, deja de sacar las cosas del pasado", se le oye decir a Tania Ruíz en una de sus recientes publicaciones de redes sociales.

¿Fue una indirecta para Angélica Rivera? La actriz está firme en no darle el divorcio a Enrique Peña Nieto, si este no cumple con sus lujosas exigencias. La revista ¡Hola! fue la encargada de difundir las primeras imágenes donde se le ve a la modelo mexicana junto al exmandatario disfrutando de su estadía en Acapulco.

Sin embargo, hasta la fecha ni la modelo mexicana ni el político han salido al frente a afirmar o negar el posible romance de los que se está especulando estos últimos meses.

Angélica Rivera pide increíbles requisitos a Enrique Peña Nieto para firmar divorcio

La recordada 'Gaviota' aún no pone su firma para darle el divorcio a Enrique Peña Nieto, pues habría exigido que su expareja le entregue 35 automóviles de último modelo para ella y su familia; así como también viajes en aviones privados por los próximos 12 años.

Angélica Rivera retorna a las telenovelas

Luego de culminar su matrimonio con Peña Nieto, Angélica Rivera estaría dispuesta en regresar a la pantalla chica, luego de evaluar algunas propuestas que le han hecho en México.