¿Beto Ortiz se burla de Sheyla Rojas tras ampay de Pedro Moral besando a su ex?

Sheyla Rojas y Pedro Moral decidieron poner fin no solo a su relación sentimental, sino a los planes de matrimonio que tenía previsto realizarse en el mes de mayo de este año. De esta manera ambos irían por rumbos distintos y serían libres de hacer con su vida lo que uno quiera. Hasta hace unos días, ninguno de los dos estaban involucrados en temas polémicos tras convertirse en personas solteras.

Pero nadie imaginó que el empresario fuera visto en románticas escenas con Doménica, su ex pareja. Las comprometedoras imágenes fueron difundidas por el programa 'Válgame Dios', y en ella se observa al ex futuro esposo de la conductora de 'Estas en todas' besando de manera apasionada a su anterior enamorada.

Ante esta noticia, Sheyla Rojas opinó que "no me voy hacer problemas por eso. Él es libre de hacer con su vida lo que quiera y yo también". Incluso mencionó durante entrevista con el programa 'En boca de todos' que "fue una buena decisión no haberme casado".

La noticia del beso de Pedro Moral con Doménica Delgado y las declaraciones de Sheyla Rojas también generaron la reacción del periodista Beto Ortiz, quien mediante su cuenta de Twitter compartió un mensaje referido a los mencionados personajes.

"¿Y cuánto se supone que debería dudarle el luto? Tsss...Fuite. Como dice Maicelo. Fuite", escribió el conductor de 'El valor de la verdad', quien adjuntó una noticia que hacía mención a la conductora de 'Estás en todas'.

