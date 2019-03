YouTube: Joan Manuel Serrat escuchó canciones de Maluma y Becky G y tuvo sarcástica reacción

En un divertido video publicado en YouTube, Daniel Samper Ospina entrevistó al reconocido cantautor y compositor español, Joan Manuel Serrat, quien dio su opinión por primera vez sobre algunas de las canciones el reggaetón.

Serrat, quien estuvo en Colombia por un concierto en Bogotá, se animó a comentar acerca de este movido género musical, reggaetón, las letras de sus canciones y algunos temas de Maluma, Becky G y Karol G.

Aunque el también intérprete, actor, escritor y poeta, evitó pronunciar una opinión concreta sobre el reggaetón como tal, sí se refirió sobre las letras de las canciones “Un secreto”, “Mayores”, “Taky Taky” y “Cuatro babys” de Maluma.

Como se observa en el video, Serrat dejándose llevar en algunos momentos por el buen humor del youtuber colombiano, se atrevió a soltar algunas bromas, no sin antes señalar que estas letras “son sinceras y su construcción no es complicada”.

“Hay mucha sinceridad (…) tiene una ventaja, la construcción del reggaetón no es complicada, puede gustarte más o menos, puedes no entenderlo. No es difícil (…) Qué es más difícil, digamos la parte literaria, la escritura es donde hay que echarle más esfuerzo”, precisó Serrat, quien a manera de broma concluyó que “La que más me impactó fue Mayores de Becky G".

Estas imágenes forman parte de una nueva publicación de Daniel Samper en su canal de videos en YouTube. El material fue publicado el pasado 21 de marzo y ya cuenta con más de 87 mil visualizaciones en el mencionado portal.

Cabe mencionar que Joan Manuel Serrat se encuentra realizando su gira "Mediterráneo da Capo", con la que ha recorrido algunas ciudades de España y varios países de América Latina. Con esta, repasa su carrera con base en diez canciones del álbum lanzado en 1971, entre ellas, "La mujer que yo quiero", "Aquellas pequeñas cosas", "Barquito de papel", "Lucía", "Pueblo blanco", y el legendario "Mediterráneo".