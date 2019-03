El fuerte mensaje de Tilsa Lozano tras polémica foto suya que filtró Angie Jibaja [VIDEO]

Tilsa Lozano usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un impactante mensaje luego de que la polémica modelo Angie Jibaja revelara comprometedoras fotos suyas.

Como se sabe, luego que la 'exvengadora' opinara sobre la complicada situación que viene atravesando la 'Chica de los tatuajes', la última publicó dos polémicas imágenes de la popular 'Tili' en sus historias de Instagram. En una, Lozano aparece enrollando algo en las manos y en la segunda se la ve posar con un cigarrillo en los labios.

Junto a las instantáneas, Angie Jibaja escribió la cita "Y tú, ¿ya estás limpia? Ya 'peee' tilin, tilin". Pero eso no fue todo, ya que en otra publicación aseguró que su ex compañera de pasarelas no tenía autoridad moral para criticarla.

Tras la difusión de estas fotografías, la conductora de 'En Exclusiva' decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

"La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero, mi paz interior no es negociable", escribió Tilsa Lozano en su cuenta de Instagram, junto a una seductora imagen en blanco y negro donde aparece tendida sobre una cama.

Como se recuerda, en los últimos días Angie Jibaja ha protagonizado diversos escándalos que la pusieron en el ojo de la tormenta. Uno de los más impactantes fue cuando publicó una fotografía en la que mostraba explícitamente el daño que se había hecho en el brazo tras caer en una severa depresión tras perder la custodia temporal de sus hijos.

