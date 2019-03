'Checho' Ibarra: Hincha de Universitario salvó la vida de su esposa [VIDEO]

El exfutbolista Sergio 'Checho' Ibarra se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Valor', donde reveló episodios que marcaron su existencia para siempre. Entre ellos, la vez en que a su esposa le encontraron un tumor que puso en riesgo su vida.

"Cuando fuimos al doctor, nos dijeron que era un tumor que no se había estudiado mucho... me dijeron que rece por mi señora porque todo depende de que ella luche. El doctor nos dijo que solo había operado a tres personas y de esos pacientes solo había salvado a uno", contó 'Checho' Ibarra.

Entre lágrimas, el 'Goleador prehistórico' señaló que en ese momento de su vida no tenía una buena economía y no estaba en sus posibilidades costear la delicada operación que requería su esposa.

"Pregunté cuánto nos estaban cobrando para saber qué debía hacer. Una de las cosas era vender mi camioneta para poder pagar a Neoplásica", narró.

Finalmente, la personalidad de Latina confesó que el doctor que atendió a su esposa era hincha del Club Universitario de Deportes y le ofreció la ayuda que necesitaba para la operación que requería su amada esposa.

"'Yo soy hincha de la ‘U’, yo he visto los goles que has hecho en mi equipo y he visto y seguido tu carrera, eres uno de los pocos extranjeros que ha llegado a este país y has hecho una vida muy profesional, y sabes que, yo voy a operar a tu mujer y no te voy a cobrar nada'”, fueron las palabras del doctor que en ese entonces atendió a 'La Patrona' de 'Checho' Ibarra.

Mira 'El Valor de la Verdad' del 'Checho' Ibarra