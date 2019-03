Paul McCartney sobre Jackson: “Estoy muy triste”

Paul McCartney opinó del documental Leaving Neverland, que recoge los testimonios de dos hombres que acusan de abuso infantil al rey del pop, y de las repercusiones del escándalo, entre ellas, que emisoras ya no programen su música.

“Michael Jackson era un gran talento, un gran artista, un gran cantante y un gran bailarín, y durante años amamos todo eso, pero nadie sabía de ese otro lado que se muestra en el documental. Puedo entender por qué la gente dice que ya no quiere escuchar su música”, dijo el líder de The Beatles a la prensa chilena.

Sin embargo, el cantante no afirmó si él haría lo mismo, pero admitió que está decepcionado del artista con quien grabó ‘Say, say, say’. “Me siento muy triste porque cuando lo conocí era un buen tipo y yo no sabía de su lado oscuro. Prefiero conservar los recuerdos personales y el otro lado es el otro lado, no sé de eso pero puedo entender que la gente esté decepcionada con él y enfadada por este lado oscuro”. ❖