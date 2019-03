Aldo Miyashiro defiende con todo a Ethel Pozo tras críticas de Magaly [VIDEO]

El conductor de 'La Banda del Chino' Aldo Miyashiro salió en defensa de Ethel Pozo, luego de que Magaly Medina criticara duramente su trabajo como conductora en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. "No he escuchado las criticas de Magaly, pero Ethel me parece una magnífica conductora", afirmó.

El 'Chino' se desvivió en elogios por la hija de Gisela Valcárcel al asegurar que tiene un excelente desempeño como presentadora y que de no ser por ello su programa no sería el número uno en rating los fines de semana.

"Cuando yo voy a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', me divierto muchísimo, ella ha construido una química muy especial con Yaco Eskenazi", refirió. "Me parece muy divertida, tiene mucho carisma, las señoras la aman en la calle, tiene muchas cosas todavía por explorar, me cae muy bien. Y, creo que no es casualidad que el programa sea el más visto los fines de semana", precisó.

El también actor indicó además que la animadora es una figura con la cual las madres peruanas se sienten identificadas. "Ethel ha demostrado en estos dos años que tiene el programa, que es una conductora con bastantes recursos, con mucha simpatía, con quien las madres se identifican", señaló al diario Ojo durante la presentación de la serie 'Señores Papis'.

Finalmente, adelantó que podría llegar a compartir cámaras con Ethel Pozo en un nuevo programa. "Probablemente, compartamos un proyecto juntos con Rebeca Escribens, Ethel y Yaco", comentó Aldo Miyashiro.

Magaly se burla de Ethel Pozo con cruel parodia 'Mi tía cocina mejor que Ethel'