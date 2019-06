Barbara Palvin, el nuevo ángel de Victoria's Secret genera controversia por su "medida XL"

Barbara Palvin se suma a la lista de modelos que han roto los paradigmas de la belleza en la industria de la moda. Victoria's Secret contrató a la húngara y la catalogó en el rubro de "tallas grandes", generando indignación en el mundo de las pasarelas y redes sociales.

Increíblemente, Barbara Palvin fue descrita como una modelo 'Plus Size', pese a que tiene una altura de 1,75 metros y 55 kilogramos. Este hecho ha puesto como un precedente en que cada vez la industria exige estereotipos de mujeres que conllevan a un castigo alimentario para las aspirantes a alcanzar un cupo en la moda.

La modelo de origen húngaro acaba de ser presentada como la nueva ángel de Victoria's Secret, la misma que llevó a la fama a Heidi Klum, Alessandra Ambrosio y muchas otras top internacionales, en una categoría controversial: 'Plus Size'.

¿Quién es Barbara Palvin?

Barbara Palvin nació en Budapest hace 25 años. Es modelo y actriz, desfiló para Victoria's Secret en el 2012, pero este es su ingreso oficial en el equipo más grande de las selectas féminas más hermosas del mundo.

Se trata de la primera modelo húngara en unirse al equipo de Adriana Lima, Kendall Jenner y las hermanas Bella y Gigi Hadid.

No es una novata, Barbara Palvin lleva deslumbrando en las pasarelas desde los 13 años. Trabajó en Japón, luego Francia y Estados Unidos hasta que ingresó a la cuna de las modelos, la agencia IMG Models, y desde allí comenzaron a lloverle los contratos, editoriales y portadas en las mejores revistas del mundo; así como grandes negociaciones para Prada, Louis Vuitton, Chanel, Jeremy Scott, entre otras.

¿A quiénes se le conoce como modelo 'Plus Size'?

Luego que Barbara Palvin fuera catalogada como modelo 'Plus Size', diversas reacciones en redes sociales han expuesto su indignación al ser llamada como un ángel de talla grande (XL).

Se conoce que la modelo húngara tiene 1,75 metros y con 55 kilogramos, pero la industria, en especial el equipo de Victoria's Secret, la han catalogado con las medidas 'Plus Size', lo que ha dejado entrever que los estándares más exigentes y extremistas del mercado de las pasarelas ha sobrepasado los límites.

Barbara Palvin fue elegida por la codiciada edición de trajes de baño de Sports Illustrated y ya por entonces su peso había sido un punto de polémica: "No estoy tan flacucha como cuando tenía 18 años, pero no me considero gorda", explicó la húngara dejando de lado los drásticos estándares de belleza.

Usuarios de redes sociales indignados tras conocer que Barbara Palvin es talla 'XL'