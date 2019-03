Kids Choice Awards 2019 EN VIVO: hora y canal para ver la premiación de Nickelodeon

Kids Choice Awards 2019 EN VIVO | HOY se celebra la edición 32 de los Kids Choice Awards, evento organizado por Nickelodeon. La gala será HOY sábado 23 diciembre en el Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

Los Kids Choice Awards 2019 premiarán a las mejores producciones del último año y estará conducido por DJ Khaled, productor discográfico de Estados Unidos y exmiembro del grupo Terror Squad.

En la ceremonia de los Premios Kids Choice Awards 2019, producida por Nickelodeon, participará el grupo de hip hop Migos, y además en la entrada y salida de la gala se reproducirá un nuevo capítulo de Henry Danger.

Los Kids Choice Awards 2019 serán transmitidos EN VIVO por la señal de Nickelodeon en los países que está disponible la señal por cable. Conoce aquí todos los detalles de la esperada gala.

Tweets by Nickelodeon

¿Cuándo son los Kids Choice Awards 2019?

Los Kids Choice Awards tendrán lugar HOY sábado 23 de marzo en el Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde serán los Kids Choice Awards 2019?

La edición 32 de los Kids Choice Awards se dará en el Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿A qué hora ver los Kids Choice Awards 2019?

Kids Choice Awards en Estados Unidos: 8 p.m. (zona ET). 7 p.m. (zona PT)

Kids Choice Awards en Perú: 7 p.m.

Kids Choice Awards en México: 6 p.m.

Kids Choice Awards en Chile: 9 p.m.

Kids Choice Awards en Colombia: 7 p.m.

Kids Choice Awards en Argentina: 9 p.m.

​Kids Choice Awards en España: 02:00 a.m. (24 de marzo)

Kids Choice Awards en Panamá: 9 p.m.

Kids Choice Awards en Ecuador: 9 p.m.

¿Qué canal transmitirá en vivo los Kids Choice Awards 2019?

Nickelodeon hará una transmisión completa de los Kids Choice Awards 2019 para los países que cuenten con el servicio.

¿Cómo ver los Kids Choice Awards vía streaming?

Para quienes no puedan ver los Kids Choice Awards por el canal de Nickelodeon, pueden apreciarlo vía streaming visitando Sling TV (previo pago de membresía) y Philo (previa cancelación).

Por otro lado, la app de Nickelodeon colocará al día siguiente en su versión digital toda la premiación de los Kids Choice Awards 2019.

¿Cómo votar en los Kids Choice Awards 2019?

Si deseas votar en los Kids Choice Awards 2019 debes visitar la web www.kca2019.com.

Kids Choice Awards 2019: Lista completa de nominados.

Programa de televisión divertido favorito

- Modern Family

- The Big Bang Theory

- Fuller House

- Henry Danger

- BUNK’D

- Raven's Home



Drama de TV favorito

- Chilling Adventures of Sabrina

- The Flash

- Stranger Things

- Riverdale

- The Walking Dead

- A Series of Unfortunate Events

OUR HEARTS CAN NOT HANDLE THIS

THEY ARE ALL SO CUTE

SEND HELP pic.twitter.com/OaCaOzEFJk — Nickelodeon's KCA TONIGHT! (@Nickelodeon) 23 de marzo de 2019

Caricatura favorita

- SpongeBob SquarePants

- The Boss Baby: Back in Business

- The Loud House

- Alvin and The Chipmunks

- Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

- Teen Titans Go!

Película favorita

- Aquaman

- Mary Poppins Returns

- Avengers: Infinity War

- Black Panther

- The Kissing Booth

- To All the Boys I’ve Loved Before

Superhéroe favorito

- Chadwick Boseman

- Robert Downey Jr.

- Chris Hemsworth

- Jason Momoa

- Chris Evans

- Scarlett Johansson

Película animada favorita

- Peter Rabbit

- Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

- Incredibles 2

- Ralph Breaks the Internet

- Spider-Man: Into the Spider-Verse

- The Grinch

Grupo muscial favorito

- The Chainsmokers

- Fall Out Boy

- Imagine Dragons

- Maroon 5

- Migos

- Twenty One Pilots



Artista hombre favorito

- Bruno Mars

- DJ Khaled

- Shawn Mendes

- Drake

- Justin Timberlake

- Luke Bryan

Artista mujer favorita

- Ariana Grande

- Beyoncé

- Taylor Swift

- Cardi B

- Selena Gomez

- Camila Cabello



Canción favorita

- Delicate - Taylor Swift

- Thank u, next - Ariana Grande

- In My Feelings - Drake

- Natural - Imagine Dragons

- Youngblood - 5 Seconds of Summer

- In My Blood - Shawn Mendes

Colaboración favorita

- Girls Like You - Maroon 5, featuring Cardi B

- Happier - Marshmello, featuring Bastille

- Meant to Be - Bebe Rexha, featuring Florida Georgia Line

- No Brainer - DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo

- SICKO MODE - Travis Scott, featuring Drake

- I Like It - Cardi B, Bad Bunny, J Balvin

Artista musical global favorita

- África: Davido

- Asia: BLACKPINK

- Australia/New Zealand: Troye Sivan

- Europa: David Guetta

- Norteamérica: Taylor Swift

- Latinoamérica: J Balvin

- Reino Unido: HRVY

Videojuego favorito

- Just Dance 2019

- LEGO The Incredibles

- Marvel’s Spider-Man

- Super Smash Bros Ultimate

- Super Mario Party