Carlos Galdós arremetió contra Mercedes Aráoz por hablar del "bajo sueldo" de los congresistas

Mercedes Aráoz continúa en el ojo de la tormenta, debido a que la congresista habló del sueldo de los congresistas y lo calificó de "mal remunerado", generando una serie de críticas en las redes sociales. Ante lo sucedido, el conductor radial Carlos Galdós no dudó en salir al frente y envió un contundente mensaje a la parlamentaria al enterarse sobre la "pollada bailable" que quieren hacer en su nombre.

Como se recuerda, Mercedes Aráoz generó indignación al asegurar que el salario de los parlamentarios debía "ajustarse" ya que desde hace 10 años no han recibido un aumento. "Son más de 10 años por lo menos que no han cambiado. Fue en el 2016 que bajaron y se congelaron. Están congelados, la intención era darle una posibilidad de que se mejoren porque la verdad ya son muchos años que hay un congelamiento", manifestó la vicepresidente peruana.

Sin embargo, lo que generó más indignación fueron sus palabras relacionadas a los escándalos y delitos en los que han incurrido algunos de sus colegas, justificando su falta por el 'bajo salario' que perciben, pese a que es superior a 15 mil soles mensuales. "Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso", manifestó.

Ante lo sucedido, el conductor de 'Capital' Carlos Galdós no dudó en referirse a la controversial situación protagonizada por la vicepresidenta de la República, dejando en claro que es una persona poco empática e "imprudente", ya que muchas personas perciben solo el sueldo mínimo y con ello deben sobrevivir.

“Por qué son así los congresistas, si no es uno es otro. Son poco empáticos, están pocos sintonizados, poco imprudentes, no sé cómo decirlo suave para no ir preso, son desatinados”, manifestó en vivo Galdós, quien recordó también el comentario de Leyla Chihuán que también se refirió al presunto 'bajo salario' que reciben, pese a ser superior a los 15 mil soles.

“¿La gentuza que tenemos en el Congreso, los que nos roban y se prestan para lobbies, para ‘meter uña’, hacer negociados y toda la cochinada es porque ganan poca plata? Creo que no, Mechita. Creo que Mechita la embarró. Entonces, los peruanos que gana -en general- menos que los congresistas, qué serían, ¿Esto sería ‘Coimalandia’?”, sentenció el conductor.

Las declaraciones de Mercedes Aráoz