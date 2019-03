Christian Domínguez 'explota' contra Karla Tarazona tras perder juicio por difamación [VIDEO]

Luego de perder el juicio por difamación que le entabló a su expareja Karla Tarazona, el cantante Christian Domínguez decidió pronunciarse para anunciar que apelará a la sentencia. "Ya apelamos y el tema seguirá su curso, solo se vio en la primera instancia", aseguró el cumbiambero bastante tranquilo.

Además, hizo una fuerte crítica a la conductora de televisión por haber dicho que "se hizo justicia", tras el veredicto de la jueza del Primer Juzgado Penal de Lima, María del Pilar Castillo Soltero, a su favor. "Realmente no me explico eso de salir a decir, gané o lo que fuese respecto a un juicio, más aún si no se ha ganado. Definitivamente que está desobedeciendo el proceso", aseveró de manera contundente.

Pero esto no quedó allí, ya que el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' dejó entrever que Karla Tarazona tendría envidia de su felicidad. "No lo sé (si me tiene envidia), lo único que sé es que cuando se es feliz solo te interesan los tuyos, tu trabajo y tu vida. Los demás no entran en esa película, no cuentan", refirió al diario El Popular.

Luego de ello, el cantante aseguró que su relación con la bailarina Isabel Acevedo viene atravesando su mejor momento. "Somos la pareja perfecta, es una chica inteligente y buena onda", expresó muy contento.

Venció a Karla en Tribunales

Por otro lado, Christian Domínguez reveló que le ganó a Karla Tarazona otro proceso legal. "Claro le gané el juicio donde no puede mencionarme en ningún medio de comunicación, ni mencionar el tema donde esté involucrado", afirmó el cumbiambero.

