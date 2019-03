Magaly arremete otra vez contra Beto Ortiz por pagarle a Nicola [VIDEO]

Beto Ortiz desmintió la publicación que hizo un diario local en la que aseguraron que “la producción del programa ‘El Valor de la Verdad’ le había pagado 50 mil soles a Nicola Porcella” y presentó el audio de toda la entrevista que se realizó como “prueba” para defenderse. Ante estas declaraciones, Magaly Medina no dudó en reafirmar su postura, ya que muchos consideraron que el pronunciamiento del periodista “desacreditaba su versión”.

“Un periodista le hace la entrevista y dice ahí claramente: ‘¿Le pagaste los 100 mil soles?’ y él (Beto Ortiz) responde ‘se le pagaron las 21 preguntas’. O sea, los 50 mil soles”, empezó diciendo la presentadora de televisión.

“Y él pone en sus redes sociales; ‘que han circulado rumores y que nunca lo dijo, porque no es verdad’ y colocó el audio sin editar de toda la entrevista. Hemos escuchado más de cinco veces y en ningún momento se oye que le dicen eso al entrevistador, solo bromea con los 100 mil soles”, agregó Magaly Medina.

“Creo que un periodista tan experimentado como el que entrevistó a Beto no creo que se equivoque. Lo que yo creo que pasó es que a Ortiz se le fue la lengua ‘off the record’, o sea cuando el ‘pata’ apaga la grabadora, yo creo que le pregunta: ‘¿oye, cierto que no le pagaron?’ y ahí respondió que le pagaron sus 21 preguntas y él lo anotó acá (señalando con su índice de la mano izquierda la cabeza”, indicó sobre el caso de presunto cobro que realizó Nicola Porcella al asistir al programa ‘El Valor de la Verdad’.

“Para el periodista muchas veces no existe el ‘off the record’, cuando tú le dices a un periodista: ‘te voy a contar ‘off the record’, el reportero puede usarlo y escribir. Porque mi profesor me decía que para nosotros no existe eso de ‘guardarle el secreto a los entrevistados’”, acotó Magaly Medina en referencia a lo que pudo suceder en la entrevista de Beto Ortiz donde habló sobre su primer invitado, Nicola Porcella.