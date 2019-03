Stephanie Valenzuela se cansó de Magaly Medina y arremetió tras críticas por su celulitis

Magaly Medina continúa generando controversia en la pantalla chica a raíz de sus crueles comentarios contra los personajes de espectáculos, como fue el caso de la modelo Stephanie Valenzuela, a quien criticó duramente por la celulitis que mostró ante miles de personas en un concierto. Hoy la cantante se cansó de las duras críticas y respondió con fuerza.

"La nueva Tilsa Lozano acaba de aparecer", sostuvo Magaly Medina y junto a esto agregó: "¿Saben qué me llamó la atención aparte de su voz de karaoke? (...) Esta chica le llama la atención a tantos hombres, miren esos grumos, la celulitis que tiene y es una mujer joven", sentenció Magaly aquella vez en su programa, provocando una contundente respuesta.

"Casi me suicido chicos, o sea me iba a suicidar yo y 90% de la población", dijo de forma irónica Stephanie Valenzuela, quien arremetió con fuerza: "No me importa de verdad, es una tontería, ni siquiera tengo que sentirme aludida, yo sigo aquí disfrutando de la vida. Bueno, la celulitis con agua y ejercicio se va, en cambio la maldad del corazón no se va nunca", sentenció la modelo.

Como era de esperarse, Magaly no se quedó de brazos cruzados al escuchar la respuesta de la modelo, ya que volvió a burlarse de ella en vivo, dejando en claro que hasta el momento no existe una cura para la celulitis, por lo que sus palabras estarían infundadas.

"La celulitis no tiene cura, pero la maldad sí. Eso quiere decir que la maldad que albergaba en mi corazón se fue porque tengo más amor en mi corazón", dijo tajante la periodista, quien al final le pidió que se reconstruya su cuerpo.

Las críticas de Magaly Medina

"Miren los huecos que se le hacen" y "Mira la pierna que parece una malagua", criticó Magaly Medina, quien terminó los ataques dejando en claro que Stephanie Valenzuela sería "vaga". "Me quedé asombrada... esta es una 'vaga', encima come mal porque nosotros somos lo que comemos, lo que tomamos", criticó la periodista.