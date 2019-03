Magaly Medina se burla de Ethel Pozo con cruel parodia durante programa en vivo [VIDEO]

Magaly Medina volvió a referirse en la manera en que Ethel Pozo conduce 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' e inició 'Magaly TV, la firme' parodiando a la hija de Gisela Valcárcel y presentar un escenario similar al programa dominical de América Televisión.

Si hace unos días solo hizo fuerte crítica de manera verbal contra la compañera de Yaco Eskenazi, esta vez, la popular 'Urraca' no tuvo reparos en crear la secuencia 'Mi tía mejor cocina mejor que Ethel', donde la periodista simuló ser Ethel Pozo, mientras que el conocido y el 'Loco' Wagner ser su asistente. Ambos se rieron con cada escena y movimiento que hacían al fingir ser los presentadores del espacio televisivo de la competencia.

Hace unos días, la popular 'Urraca' dijo que si la hija de Gisela Valcárcel está en la pantalla chica es porque lleva el apellido de su madre, quien es un personaje de la televisión que tiene talento y trayectoria.

"Gisela tiene años de trayectoria y tiene talento; porque acá, si no tienes talento, no se triunfa en la televisión, a menos que seas la hija de la dueña de la productora. Si hubiera sido una desconocida, ¿ustedes creen que estuviera conduciendo ahí el programa?. Yo personalmente no te hubiera contratado por nada del mundo", aseguró Magaly Medina días anteriores durante su programa que se transmite por ATV.

Magaly Medina: 'Urraca' crea parodia referido al programa de Ethel Pozo

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por su desempeño como conductora en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'