Karla ganó juicio por difamación a Christian Domínguez y anuncia contundente medida [VIDEO]

La conductora de televisión Karla Tarazona se mostró muy feliz luego de dar a conocer que salió airosa en el proceso por difamación agravada e injuria que le entabló su expareja y padre de uno de sus hijos, el cantante Christian Domínguez.

"Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta, siento que se hizo justicia. No voy a festejar porque no es motivo de celebración, simplemente estoy limpiando mi nombre, pues siempre dije que nunca mentí. Ahora podré dormir tranquila", manifestó al diario Trome a su salida del Poder Judicial tras escuchar el veredicto de la jueza que veía el caso.

La magistrada del Primer Juzgado Penal de Lima, María del Pilar Castillo Soltero, declaró que las frases que virtió la ex presentadora de 'Trapitos al aire' carecen de objeto pronunciarse porque no existen pruebas y además porque el cantante no presentó evidencias a su favor.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' asistiría al cumpleaños de su hijo Valentino, Karla Tarazona envió una contundente respuesta: "Él sabe la fecha en que nació su hijo, sabe dónde vive, ya verá si lo viene a visitar", aseveró.

Finalmente, el abogado de Karla, Daniel Leyva, anunció que ahora la presentadora procederá a demandar a Domínguez por daños y perjuicios.

"Lo demandará por daños y perjuicios, nadie te puede perjudicar. Lo de la indemnización lo calculará Karla, de acuerdo a lo que ha perdido en casi dos años del proceso", indicó el letrado.