Obama sorprende a Jennifer Lopez con emotiva carta por su compromiso [FOTOS]

El expresidente Barack Obama y su esposa enviaron una emotiva carta de felicitación, escrita a mano, a la cantante y actriz Jennifer Lopez por su reciente compromiso con el ex beisbolista Alex Rodriguez.

El novio de la 'Diva del Bronx' fue quien hizo pública la dedicatoria a través de sus redes sociales, e indicó que el detalle que tuvo el ex mandatario de Estados Unidos significa mucho para él y la artista como pareja.

"Jennifer & Alex, Michelle y yo simplemente queríamos felicitaros por vuestro compromiso. Después de 26 años juntos, podemos decir que no importa el reto que la vida nos depare, compartirlo con un ser amado hace que todo sea mejor", señala la misiva de Barack Obama que fue compartida por el exdeportista en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que Jennifer Lopez, de 49 años, y Alex Rodriguez, de 43, se comprometieron en matrimonio el pasado sábado 9 de marzo en Bakers Bay en Las Bahamas, tras dos años de relación.

La boda con el extorpedero de los Yankees vendría a ser la cuarta para la intérprete de 'El Anillo', ya que anteriormente estuvo casada con el actor Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, y el cantante de salsa Marc Anthony, padre de sus mellizos Emme y Max.

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW