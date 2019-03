Angie Jibaja sobre intento de suicidio: "La próxima va a ser peor" [VIDEO]

Angie Jibaja conmocionó a sus fans tras intento se suicidio. La modelo mantuvo un enlace telefónico con Rodrigo González y Gigi Mitre para aclarar sobre la drástica decisión que tomó para intentar quitarse la vida.

A través del programa 'Válgame Dios', la 'Chica de los tatuajes' rompió su silencio e indicó que todo lo hace por sus hijos; sin embargo, los presentadores intentaron hacerle entrar en razón para que se deje ayudar por profesionales de la salud mental, pero sus intentos fueron casi nulos.

Angie Jibaja indicó que ella no puede más y que se ha dejado vencer por la depresión. Además, señaló que el hecho de que las autoridades no hayan actuado como ella quiso, le han llevado a creer que las personas que le rodean no le quieren y que intentan alejarle de sus retoños.

La modelo intentó perder el control durante el enlace telefónico e indicó que las cosas se han salido de control. "La próxima vez va a ser peor, porque sí lo voy a hacer", manifestó.

La polémica figura de la TV expresó que todos le odian y que su vida no tiene sentido si no está con sus seres queridos (hijos).

Antes que se difundiera el video, donde se aprecia de manera contundente que Angie Jibaja quiso quitarse la vida, la misma modelo publicó un mensaje en sus historias de Instagram.

"Las mujeres hoy en día no pueden quejarse que tiene una depresión, porque si no les quitan a sus hijos. Pero quiero que este mensaje les haga entender que desde el día 1 he estado con ellos", se lee el texto que difundió la 'Chica de los tatuajes'.

"Ojalá que todo esto no dure tanto tiempo, porque cuando fui a la citación ellos me citaron para que vaya con un psicólogo (...) Se me hace muy largo", explicó Angie Jibaja con respecto al trámite legal que mantiene por la tenencia de sus hijos.

"Si hago las cosas bien, critican, si hago las cosas mal, también lo critican", expresó la 'Chica de los tatuajes'.

'Válgame Dios': Angie Jibaja lanza fuerte advertencia en vivo

Angie Jibaja intenta suicidarse y se encuentra internada

Las imágenes han impactado a sus incondicionales de la modelo, quienes han expresado sus muestras de solidaridad con ella a través de sus plataformas sociales.