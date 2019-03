Mamá de Angie Jibaja hace desgarrador pedido tras intento de suicidio de la modelo [VIDEO]

Angie Jibaja pasa por el momento más difícil, debido a que la modelo perdió la custodia de sus hijos y tomó la drástica decisión de atentar contra su vida. Las terribles imágenes fueron transmitidas a través del programa de 'Magaly Tv, la firme', donde se observa la muñeca ensangrentada de la modelo que causó gran preocupación.

Ante lo sucedido, la mamá de Angie realizó un desgarrador pedido a través del programa de la periodista, donde terminó quebrándose en vivo al ver el daño que se había provocado la chica de los tatuajes. "Cuando pasó esto la señora estaba en un estado muy triste, muy desesperada como cualquiera otra madre", dijo seria Magaly Medina.

"En su cabeza le meten cosas que no es verdad, yo había hablado con mi hija, le dije que todo se había arreglado, que esté tranquila porque todos queríamos su bien, nadie quería quitarle a los bebés", contó llorando la señora Maggie Liza en televisión nacional.

"Ella comenzó a contestarme cosas que no eran. Si una persona sana les quitan a sus hijos se mueren, que será de una persona enferma. Ella no entiende razones ya", prosiguió con su relato la progenitora de la Angie Jibaja, quien estaba desesperada a raíz del estado en el que se encuentra su hija.

"Desde ayer me estaba diciendo que extrañaba a sus hijos. Ella quería verlos, quería estar con ellos y me dijo que se iba a matar y ahora se cortó los brazos", manifestó entre lágrimas y desesperación Maggie Liza, quien ya no sabe cómo ayudar a su hija.

Como se recuerda, la modelo perdió la custodia de sus hijos a raíz de su presunta recaída en el mundo de las drogas, por lo que los menores están bajo la tutela de una de sus hermanas hasta que ella pueda demostrar que es apta para hacerse cargo.

El lamentable estado de Angie Jibaja

Angie Jibaja intentó acabar con su vida. La modelo difundió las imágenes a través de las redes sociales. Magaly Medina advirtió a la audiencia por el alto contenido de impacto que tiene el video que filtró la 'Chica de los tatuajes' en la plataforma digital.

La modelo no solo difundió las imágenes, sino que también lo acompañó con un fuerte mensaje dirigido a las autoridades que se encargan de los casos de familia.

Maldita pu$%&$ fiscal de la familia, encárguese de su p$%$ vidas. Ahora sí, contratos...", se le oye a la polémica figura de la TV.

Sin embargo, luego que se divulgara el video, Angie Jibaja dejó un texto en sus historias de Instagram en modo de advertencia por las acciones legales que han tomado con sus menores hijos.