Arrestan a Jung Joon-young en SeúlEmilia Clarke: “Casi me muero por aneurisma”

El cantante coreano Jung Joon-young fue arrestado tras ser acusado de regentar servicios de prostitutas y difundir en chats videos sexuales filmados sin el consentimiento de las protagonistas. La policía metropolitana de Seúl solicitó la orden de arresto contra el intérprete, quien aceptó haber difundido material íntimo. La orden llegó horas después de que Jung se presentara en una audiencia en la que se disculpó con las víctimas y “todos aquellos que han demostrado afecto por mí”. Joon-young, fue esposado y escoltado a una comisaría en el centro de Seúl.

Por él se supo de la existencia de un chat sexual en el que también participa Joon-young. ❖

La actriz Emilia Clarke, protagonista de la exitosa serie de HBO ‘Juego de tronos’, reveló que sufrió de sufrió dos aneurismas tras grabar la primera temporada de ‘Juego de tronos’. La intérprete que da vida a Daenerys Targaryen dio detalles de lo que le pasó, en un artículo que escribió en The New Yorker.

Clarke cuenta que fue tras acabar la primera temporada de la serie, a principios de 2011, cuando se sintió muy presionada por el personaje y todas las miradas puestas en ella. Para aliviarlo, cuenta, comenzó a trabajar con un entrenador personal y fue durante una sesión cuando comenzó a sentirse mal. “Sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro. Casi arrastrándome llegué al vestuario. Llegué al baño y me arrodillé, con náuseas y un dolor que me taladraba la cabeza”. Fue una mujer quien la vio en tal estado y llamó a una ambulancia. “Vino a ayudarme y entonces todo se volvió borroso. Alguien halló mi teléfono y llamó a mis padres”.

“Una nube de inconsciencia se posó sobre mí. Me hicieron una resonancia magnética, una exploración del cerebro.Tuve un aneurisma, una ruptura arterial”, relata. “Como supe más tarde, un tercio de los pacientes con SAH mueren inmediatamente o poco después. ❖