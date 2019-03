Lenny Kravitz

Uno de los íconos del rock, la moda y el cine estadounidense, y dueño de innumerables hits y números 1, pisará, por primera vez, nuestro país. Cuatro veces ganador del Grammy y creador de éxitos como “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, “Fly Away”, “Again”, “I Belong to You”, entre otros, llegará a Lima como parte de su gira titulada Rise Vibration –su más reciente trabajo discográfico– en la que también incluirá, por supuesto, todos los éxitos que lo convirtieron en un ícono. A lo largo de su carrera, Kravitz ha grabado 11 álbumes de estudio, muchos de los cuales fueron realizados íntegramente por él en su calidad de multiinstrumentista. Casi todos sus discos incluyeron sencillos de éxito y fueron aclamados en la radio. ❖

CUáNDO: Miércoles, desde las 9:00 p.m.

DóNDE: Jockey Club del Perú.

Cuánto: Teleticket.

Tributo a Chabuca Granda

Homenaje a nuestra cantautora universal a través de la interpretación de sus canciones más sonadas como ‘La flor de la canela’ y ‘José Antonio’. Evento a cargo de Victoria Villalobos, hija de José Villalobos Cavero, ‘Don Pepe’.

CUáNDO: Martes, 7:30 p.m. dóNDE: Bellavista 531, Miraflores. cuánto: Ingreso libre.

Los Mirlos

La cumbia psicodélica llega con un estreno musical incluido. El popular grupo amazónico será el protagonista de la cuarta noche del ciclo de conciertos ‘Fiestas de Sábado’.

CUáNDO: Sábado, 10 p.m. DóNDE: El Dragón, Nicolás de Piérola 168, Barranco. Cuánto: Ingreso libre.