Angie Jibaja intenta quitarse la vida y deja fuertes imágenes en redes

Angie Jibaja intentó quitarse la vida y las imágenes las difundió en redes sociales. Magaly Medina advirtió a la audiencia por el alto contenido de impacto que tiene el video que filtró la 'Chica de los tatuajes' en la plataforma digital.

La modelo no solo difundió las imágenes, sino que también lo acompañó con un fuerte mensaje dirigido a las autoridades que se encargan de los casos de familia.

"Maldita pu$%&$ fiscal de la familia, encárguese de su p$%$ vidas. Ahora sí, contratos...", se le oye a la polémica figura de la TV.

Sin embargo, luego que se divulgara el video, Angie Jibaja dejó un texto en sus historias de Instagram en modo de advertencia por las acciones legales que han tomado con sus menores hijos.

Angie Jibaja y la fuerte advertencia que dejó en Instagram

"Las mujeres hoy en día no pueden quejarse que tiene una depresión, porque si no les quitan a sus hijos. Pero quiero que este mensaje les haga entender que desde el día 1 he estado con ellos", se lee en el reciente mensaje que Angie Jibaja dejó en sus historias de Instagram.

"Quiero que me devuelvan a mis hijos, quiero dormir y vivir con ellos, y si me han llevado a este punto, han hecho leña del árbol caído", finaliza el fuerte mensaje de la polémica figura de la TV.

Hace una semana, la modelo había sido notificada como desaparecida junto a su amiga Caroline Visser, quien luego asistió al programa de 'Magaly, la firme' para aclarar su situación de la 'Chica de los tatuajes' y el de ella; sin embargo, en la entrevista con Magaly Medina, la venezolana dejó entrever que sus vicios con las drogas son cada vez más fuertes por una depresión aguda, la cual se deriva de su situación sentimental.

Con el reciente video, la ex de Jean Paul Santa María dejó entrever que su depresión es más fuerte que ella y que la intervención de especialistas es urgente o concluirá con un episodio lamentable que enlute a su familia.

