Milagros Leiva cuestiona a Aráoz tras hablar del “congresista mal remunerado”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz generó polémica al cuestionar el sueldo de un congresista peruano. La política sostuvo que el sueldo que asciende a 15.600 soles no se ajusta al aumento del costo de vida actual, luego que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunciara un proyecto para eliminar el bono de 2.800 soles por la semana de representación.

La también parlamentaria indicó que una mala remuneración es “tentación para las trampas”. “Hace tiempo propuse hablar de un sinceramiento porque realmente los salarios de los congresistas están atrasados, son más de 15 años que no han cambiado. En el 2006 se congelaron.La intención era darle una posibilidad de que se mejore”, dijo la oficialista.

“Se lo digo con todo el corazón. Un congresista mal remunerado, es la tentación para los lobbies, para que alguien haga trampas. [...] Los que no hacemos trampas no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración”, agregó Mercedes Aráoz.

Al ser cuestionada sobre cuánto deberían percibir los congresistas, la vicepresidenta no quiso precisar una cifra para la remuneración parlamentaria, solo respondió que “es un trabajo que debe ser remunerado” al “costo de vida actual”.

“Ha habido un incremento del costo de vida, desde hace muchos años, y que podría ser ajustado. Esto cabe a que se sinceren todas las asignaciones”, concluyó Mercedes Aráoz.

Las declaraciones de Mercedes Aráoz no fueron bien tomadas por muchos usuarios de las redes sociales, entre ellos la periodista Milagros Leiva.

Vía Twitter, la periodista de ATV refutó la idea de Aráoz al poner como ejemplo el caso de Odebrecht. “Imposible señora @MecheAF mire nomás a los consorciados, amigos y socios de Marcelo Odebrecht, tenían una remuneración de lujo y ¿qué hicieron? No solo lobbies, firmaron pactos secretos para saquear al Estado. Caer o no en tentaciones tiene que ver con valores y no con billeteras”, sostuvo.

Milagros Leiva no dudó en comparar a la oficialista con lo que dijo meses atrás Leyla Chihuán. “Esta declaración es una cachetada a todos los peruanos que viven con el salario mínimo. Araoz superó a Chihuan con creces”, expresó en otro tuit.

La conductora de ‘ATV Noticias Edición Matinal’ pidió a la congresista a ponerse en los zapatos de quienes la pasan mal en Perú. “Imagine señora vicepresidenta, imagine cuán congelados viven desde hace mil años los pobres en nuestro país. Un poco más de empatía no viene mal, ¿y no se supone que entran a política por vocación? ¿No les basta con todas las gollerías que tienen?”, preguntó.

“Entonces sinceremos el sueldo de todos los peruanos que viven como pueden y sin gollerías parlamentarias. Por eso estamos como estamos. Que bronca da escuchar este tipo de expresiones y todo porque se aumentaron el sueldo con el pretexto de la semana de ‘representación’”, concluyó en otro mensaje publicado en su Twitter.