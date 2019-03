Reinaldo Dos Santos hizo fuertes revelaciones de Alondra y Paolo [VIDEO]

Alondra García Miró y Paolo Guerrero están en boca de todos luego de ser vistos juntos en Brasil y acá en Lima. En la reciente emisión de 'En Boca de Todos', Reinaldo Dos Santos aseguró que la modelo y el jugador del Internacional de Porto Alegre habrían pasado juntos en el país de la zamba.

El 'Profeta de América' indicó que Paolo Guerrero tendrá un año no muy estable y que está aburrido en Brasil.

"A ver, estuvieron juntos en Brasil, pero por alguna razón yo no los veo juntos a futuro. De hecho, Paolo Guerrero va a tener un año no muy inestable con muchas cosas que tienen en su vida y la vida de él no está para nada estable. Él no está feliz en Brasil", reveló Reinaldo Dos Santos.

Minutos más tarde, Ricardo Rondón expuso el récord migratorio de Alondra García Miró e indicó que estuvo en Porto Alegre, Brasil.

"¿Sabes quién ha viajado, ayer, a Porto Alegre? Alondra García Miró nuevamente, ¿se ha ido a encontrarse con él, hacer turismo, a probar la gastronomía o a estar con él?", manifestó el conductor de 'EBT'.

De inmediato, Reinaldo Dos Santos señaló que la modelo está enamorada del jugador del Internacional de Porto Alegre, pero que este no está en sintonía con Alondra.

"Yo la veo a ella enamorada (...) Yo le dije que él va a tener un año muy estresado y que ella está yendo a darle apoyo moral", acotó el 'Profeta de América'.

"Si tú me preguntas si están, te digo que sí, pero si tú me preguntas si están como noviecitos, enamorados y acaramelados, no", aclaró el conocido vidente.

Finalmente, el pitoniso reveló que Alondra García Miró está invirtiendo su futuro junto a Paolo Guerrero. Además, recalcó que la modelo está luchando por el amor del 'depredador'.

