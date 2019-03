Hermano de Meghan Markle hace desesperado pedido por TV al príncipe Harry [VIDEO]

Meghan Markle se ha convertido en el miembro de la familia real más reciente y con más fama en todo el mundo, a tal punto de ser comparada con Lady Di; sin embargo, un reciente vídeo protagonizado por uno de sus familiares, provocó que la esposa del príncipe Harry se vea involucrada en una incómoda situación.

Se trata de Thomas Markle Jr, el hermano de la duquesa de Sussex quien apareció en la televisión italiana con la intención de hacer un pedido a su familiar y al príncipe Harry. El pariente de Meghan se arrepintió de haber dicho que era un "peligro para la familia real" y contuvo las lágrimas cuando realizó una súplica para poder conocer al bebé real y reunir nuevamente a su controversial familia.

Según informaron los medios extranjeros, Thomas no ve a su hermana desde el 2011, por ello no logró controlar su emoción al hablar del problema que los llevó a estar distanciados. "Meghan, si estás mirando ahora, te quiero mucho. Siempre te he amado. Quiero que estemos juntos como una familia", manifestó en el show de televisión llamado Non E La D'Urso de canal 5 en Italia, donde dijo que la duquesa era una "mujer extraordinaria".

"Cualquier bebé que entra en una familia es algo muy importante. Me encantaría conocer al principito o princesa ", afirmó Markle Jr sobre el bebé real que nacerá en abril, el cual podría unir a su familia que se ha visto envuelta en escándalos durante los últimos años.

Un pasado de enfrentamientos con Meghan Markle

Como se recuerda, Thomas Markle Jr. escribió una carta a la reina el año pasado diciendo que la boda del príncipe Harry y Meghan Markle debería interrumpirse, alegando que su hermana era un "peligro para la familia real".

Según el hermano de la duquesa, la carta la realizó por frustración, a raíz de un pedido que él realizó pero fue negado por la familia real. "Le deseo una vida increíble. Ella no es un peligro para la familia real. Es una persona inteligente, cálida y amorosa que ama a su familia", siguió con sus elogios a la duquesa.