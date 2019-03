Justin Bieber intenta salvar su matrimonio con regalo multimillonario a Hailey Baldwin

La reaparición de Selena Gomez en los medios de espectáculos a nivel mundial ha provocado un fuerte distanciamiento entre Justin Bieber y Hailey Baldwin, quienes habrían iniciado los trámites de divorcio tras la filtración de unos mensajes de la expareja. Como último recurso, el cantante intentaría salvar su romance con la modelo al regalarle un multimillonario obsequio,

Como se recuerda, Justin Bieber y Hailey Baldwin pasarían por una crisis matrimonial a raíz de las filtraciones de unos mensajes entre el cantante y Selena, a quien no habría olvidado pese a estar casado. Dichas revelaciones provocaron que su relación se desgaste y actualmente estén a punto de separarse.

Tal parece que tras cinco años de vida artística, el cantante decidió comprometerse con una vivienda permanente en Los Ángeles. Según informó 'Los Angeles Times', el cantante compró una casa en Beverly Hills valorizada en 8 millones 500 mil dólares. La residencia sería un regalo para su esposa, con la intención de reconsiderar el presunto pedido de divorcio.

Dentro de la casa, hay cinco habitaciones, siete baños, una biblioteca, un bar, una bodega y un cine en casa. El establecimiento escribió que la propiedad tiene más de 6,100 pies cuadrados, por lo que hay mucho espacio para Baldwin, Bieber y su perrito Oscar Bieber.

Hasta el momento se desconoce si los Bieber se han mudado al lugar; sin embargo, tendrían planes de echar raíces en el lugar con la intención de fortalecer su relación y superar la crisis matrimonial con Hailey Baldwin.

Recientemente, los dos pasaron la mayor parte del tiempo en la costa este de la ciudad de Nueva York, donde Bieber recibió tratamiento para su depresión. A principios de esta semana, Gente Informó que Bieber tenía terapeutas en ambas ciudades, con la intención de superar la depresión de la que es víctima.

En medio de las especulaciones que Justin Bieber y Hailey Baldwinestarían atravesando una crisis matrimonial, un reciente hecho ocurrido ha avivado estos rumores.

¿Qué pasó? Justin Bieber y Hailey Baldwin fueron captados discutiendo en un parque la mañana del último sábado 16 de marzo. Las imágenes fueron publicadas por el diario británico Daily Mail.

Justin Bieber and Hailey Baldwin look tense as they appear to argue in the park amid reports their marriage is on the rocks https://t.co/YfAEfh1AWC