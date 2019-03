Juliana Oxenford arremete contra EEG por ganar el rating con vasitos [VIDEO]

Juliana Oxenford es considerada como una de las periodistas más importantes del medio, ya que cuenta con millones de seguidores en el país gracias a sus fuertes comentarios sobre el acontecer político y social. Hoy la periodista mandó un contundente mensaje contra los reality para resaltar la labor periodística que se realiza en Latina.

La periodista de Latina usó su cuenta de Twitter oficial para compartir un revelador vídeo promocional del noticiario, donde resalta su labor periodística y confrontación que realiza a las personalidades que se presentan en su programa. "Ella dice siempre lo que piensa. Frontal, veraz y sin pelos en la lengua", indica parte de la cinta, que cierra con el enlace que sostuvo con Yonhy Lescano.

"Si les gusta, compartan. No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos aún en un horario tan complicado. Sin embargo, aquí estamos. Aquí seguimos", fue el poderoso mensaje que Juliana Oxenford compartió junto al vídeo, dejando en claro que pese a la lucha por el rating con programas como 'Esto es Guerra', aún continúan en las cámaras.

"Tienes toda la razón", "No flaca! Yo no dejo de ver tu noticiero. Eres la mejor. Yo no te cambio el canal cuando tu estas hablando", "Amo cenar en familia viendo tu noticiero", son algunos de los comentarios que recibió la periodista como respaldo al trabajo que realiza a diario.

Si les gusta, compartan. No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos aún en un horario tan complicado. Sin embargo, aquí estamos. Aquí seguimos. @Latina_pe pic.twitter.com/DgIi3OjWzB — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 20 de marzo de 2019

Actualmente Juliana cuenta con más de 1 millón 800 mil usuarios en su cuenta oficial de Twitter, donde no duda lanzar sus fuertes opiniones respecto a la realidad política que vive el Perú y los personajes que son involucrados.

Juliana Oxenford sufre accidente

Gran preocupación causó entre sus seguidores la periodista Juliana Oxenford luego que denunciara en su cuenta de Twitter que fue víctima de un irresponsable chofer que chocó su auto.

Según reportó la conductora de '90 Central' de Latina, el accidente de tránsito ocurrió en el distrito de Chorrillos y el conductor huyó del lugar de los hechos.

"Este sujeto me chocó y se fue rápidamente. Esto fue en el óvalo de Chorrillos. Es la única foto que pude tomar mientras huía. ¿Alguien me ayuda a reconocer el auto?", denunció Juliana Oxenford desde su cuenta oficial de Twitter.

La publicación de Oxenford estuvo acompañada de una fotografía donde se mostró al auto implicado en el accidente. Según se pudo ver, era de color rojo, pero por la distancia en que fue tomada la instantánea no se puede ver con claridad la placa.