Desde su estreno en enero en el Festival de Sundance, Leaving Neverland sigue generando gran polémica y repudio hacia el rey del pop. El director, Dan Reed, habló con los medios españoles sobre qué lo motivó a buscar los testimonios. Él y un ejecutivo de Channel 4 (coproductora del filme) conversaron sobre las historias que quedaron por resolver y surgió el nombre de Michael Jackson.

“No quería hacer un filme sobre él, sino sobre cómo dos familias se pudieron dejar seducir por un extraño. La seducción, la intromisión en la intimidad, todo lo que precede al acto sexual. Por otro lado, era importante escuchar qué pasaba detrás de la puerta cerrada. De todo lo demás hay pruebas claras; Jackson salía por ahí con niños, dormía con ellos… Pero la historia completa tan solo la puede explicar gente como Wade (Robson) y James (Safechuck)”, sostiene el director.

Reed explica que quería que se respetaran los dos testimonios (el documental dura cuatro horas) y que hablaran del afecto que sintieron. “En este crimen se juega con los afectos, y la víctima, a pesar de ser eso, una víctima, se puede llegar a enamorar del perpetrador”.

Y, ante la ola de críticas de los fans, el cineasta aseguró que Wade y James no han cobrado por participar. “Nada, ni un penique. Los superfans que aseguran que todo esto es por dinero no entienden nada. Ellos solo recibirán dinero de meterse en un nuevo litigio y, después, conseguir ganarlo”. Mientras que, a otro medio, afirmó que lo más complejo de filmar fue la revelación de que Jackson empezaba a dejar de lado a los niños. “Lo más duro para los niños fue que Michael Jackson los abandonara cuando ya no quiso usarlos más como juguetes sexuales”. Leaving Neverland volverá a ser transmitido este sábado y el 29 de marzo. ❖