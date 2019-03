Daniela Darcourt se defiende luego que una fan la tildara de "arrogante" [FOTO]

Luego que una seguidora tildara de "arrogante" a Daniela Darcourt en Facebook por no haber accedido a tomarse una fotografía con sus fans durante el Jammin' de la Costa Verde, la cantante de salsa usó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas.

Zoiliux Gonzalez fue quien escribió un extenso texto en Faceboook donde manifiesta que pese a haber ganado un meet & great, acceso especial para el backstage el evento musical realizado en la Costa Verde, la cual le permitía estar cerca y compartir con artista, la seguridad de la intérprete de "Probablemente" le impidió que se tome foto con la cantante.

Además en las imágenes que compartió la usuaria de Facebook, se observa a Daniela Darcourt entada en un sofá frente a una mesa con botellas de gaseosa, licor y una pieza de pollo. Mientras que en otra fotografía, se puede notar que la fan de la artista musical está conversando con el personal de seguridad pero no tuvo éxitos, pues en otra instantánea muestra un gesto de decepción al no poder acercarse a la cantante.

"El representante de Movistar que nos acompañó hasta los Domos donde estaban los artistas, no sabía qué hacer, ya que él era el encargado de presentarnos ante ellos. Bueno, vi a la Srta. Darcourt sentada en uno de los sofás y decidí acercarme y saludarla pero de repente una mole con actitud matonezca se puso en frente mío y me dijo: ¿a dónde vas?. A saludar a Daniela, le dije. Ella no quiere que la molesten, me dijo", explicó la seguidora que quedó consternada al no poder estar al lado de la intérprete.

"[...] No vas a pasar, me dijo, y cuando quise mirar a la Srta. Darcourt esperando alguna reacción de su parte, sólo vi otro cuerpo en frente mío impidiéndome siquiera mirarla. Ella ni se inmutó ni le interesó y mucho menos le importó, simple!. Y eso que ya nuestro guía les había dicho que éramos los invitados, los ganadores, etc, etc, etc pero nada. Ni siquiera se le podía tomar alguna foto de lejos, nada!", añadió.

Ante tal acusación que hizo una seguidora en Facebook, Daniela Darcourt no tuvo problemas en responder a usuaria que le preguntó sobre el incidente con una fan en los Domos de San Miguel. "La gente hablar por hablar...Nuca va estar contenta con nada. Yo sigo feliz, trabajando y haciendo mi mejor esfuerzo para noche a noche darles lo mejor. A veces no entiendo el afán de la gente de molestar,e. En fin, yo seguiré trabajando para el público que va a verme sin necesidad de esperar una foto o video. Sino que va porque ama mi trabajo, mi arte y mi música. Un beso, nena", escribió la cantante de salsa.

Facebbok: Fan de Daniela Darcourt queda decepcionada porque cantante no se tomó foto con ella

Facebook: El extenso mensaje de fan decepcionada por no poderse tomar foto con Daniel Darcourt

Daniela Darcourt responde a crítica