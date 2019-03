Brunella Horna entró en pánico cuando escuchó predicción de Reinald Dos Santos [VIDEO]

Brunella Horna lleva una relación sentimental muy consolidada con el congresista Richard Acuña de más de un año, pero ante las acertadas predicciones de Reinaldo Dos Santos con respecto a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, Sheyla Rojas y Pedro Moral, la ex 'chica reality' tuvo particular reacción cuando vio al brasileño mediante un enlace de videollamada con el programa 'En boca de todos'.

En los últimos días, Reinaldo Dos Santos ha sido parte de las noticias del espectáculo local debido a que todos los vaticinios con respecto a famosas parejas de la televisión se convirtieron en realidad. El primer acierto del mes fue el fin de la relación entre la conductora de 'Estas en todas' y el empresario Pedro Moral, quienes tenían planeado contraer matrimonio en el mes de mayo de este año.

El término del romane de Ivana Yturbe con Jefferson Farfán, fue otras de las recientes predicciones que acertó el popular 'Profeta de América', lo cual generó que el programa 'En boca de todos' converse de manera más constante con él. Y ante la presencia de Brunella Horna en el set, Ricardo Rondón quiso aprovechar la oportunidad para escuchar la opinión de Reinaldo Dos Santos con respecto a la relación de la joven empresaria con el congresista de la República.

"No, que no diga nada de mi. Me voy del set. Lo que yo pienso es que todo lo que dice Reinaldo sala", argumentó en su defensa la ex chica reality tras entrar en pánico al ver al vidente brasileño.

Video de la reacción de Brunella Horna al ver a Reinaldo Dos Santos

Sheyla Rojas: Reinaldo Dos Santo predice el futuro de la relación de la rubia con Pedro Moral