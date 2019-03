Beto Ortiz trollea a Karen Schwarz durante programa en vivo [VIDEO]

Hoy se dio a conocer que Sergio 'Checho' Ibarra se sentó en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contará sus secretos mejores guardados con respecto a su vida, personal, familiar y profesional. 'Mujeres al mando' se encargó de mostrar las primeras imágenes de lo que será las revelaciones que dio el presentador de la secuencia de deportes de Latina en el programa conducido por Beto Ortiz.

En el corto video, el ex futbolista respondió polémicas preguntas, entre ellas: "tenías sexo a cambio de una cajetilla de cigarros". Una interrogante que dejó sorprendida a Karen Schwarz, Magdyel Ugaz y Jazmín Pinedo, presentadoras del espacio matutino de Latina. Pero con el objetivo de conocer más detalles del video que se verá este fin de semana, las conductoras de televisión se comunicaron con el periodista para que pueda dar más información al respecto.

Sin embargo, cuando la ex presentadora del programa de imitación 'Yo Soy' le dijo a Beto Ortiz: "si así fue la promoción, ¿te imaginas cómo será el programa en vivo?", el periodista no se limitó en sacar su lado divertido y trollear a Karen

Schwarz diciendo: "yo sí me lo imagino, porque yo lo he hecho". Un comentario las conductoras de 'Mujeres al mando' tomaron con humor y atinaron a sonreír.

Tras este momento ameno, el periodista que conduce 'El valor de la verdad' mencionó lo que piensa de las confesiones que dio el ex futbolista profesional y ahora presentador de la secuencia de deportes de Latina.

"Conocía poco del 'Checho' Ibarra y la verdad que es un personaje sorprendente. La historia de su vida es tremenda, dramática y sin embargo él ha sabido salir adelante", opinó Beto Ortiz.

Beto Ortiz conversa con conductoras de 'Mujeres al mando' con respecto a la presentación de Sergio 'Checho' Ibarra en 'El valor de la verdad'