Angie Jibaja a sus detractores: "No me voy a dejar tumbar por nada"

¡No se quedó callada! Luego que la modelo Caroline Visser se sentó en el programa 'Magaly TV, la firme' a decir que consumió crack con Angie Jibaja, la 'Chica de los Tatuajes' se pronunció con un video en Instagram para responder a sus detractores.

"Amores mientras algunas personas me tiren 'M'. Yo sigo firme y de pie, concretando proyectos muy grandes. Esta vida no es fácil, pero soy muy valiente, y si me caigo me levanto. No me voy a dejar tumbar por nada", expresó la polémica modelo en un post de Instagram.

"Muy pronto, muy pronto se viene algo grande #LasVegas #Latino #América #Makeup #World", agregó la 'Chica de los tatuajes'.

Este video de Angie Jibaja se hizo público por la propia modelo, quien pretende regresar al mundo del espectáculo con su talento para actuar y bailar.

Los seguidores de Jibaja se pronunciaron en la sección comentarios, algunos para respaldarla y otros para criticarla: "Aunque te caigas mil veces, mil veces más ponte de pie", "¿pero qué tipo de empresa va querer trabajar contigo? Si has llegado a Perú a destruirte tú misma" y "a pesar de tus errores se nota en ti el gran corazón".

Caroline Visser habló de Angie Jibaja en programa de Magaly Medina

En conversación con Magaly Medina el último lunes 18 de marzo, la modelo venezolana Caroline Visser revelo cómo fue su convivencia con la polémica cantante y actriz peruana mientras desaparecieron por tres días.

Según el testimonio de Caroline Visser, ella se reencontró con Angie Jibaja para apoyarla porque estaba en una situación de depresión, pero terminó recayendo en las drogas por su situación sentimental.

"Recaigo después de haber tenido una fuerte discusión con mi pareja porque él no quería que yo me quedara ahí, ya de por sí ya teníamos unos días complicados por mi amistad con ella, porque él no quiere que yo esté con ella", expresó.