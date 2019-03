La sentida confesión de Gwyneth Paltrow

Aunque han pasado cinco años desde que se divorció de Chris Martin, no ha sido hasta ahora cuando Gwyneth Paltrow ha roto su silencio por primera vez para hablar de cómo fue la separación con el vocalista de de la banda británica Coldplay.

Para la actriz no fue nada fácil afrontar la separación después de once años de matrimonio y dos hijos en común: Apple, de 14 años, y Moses, de 12. “Fue brutal. Sentí como si no tuviera piel”, confesó en el podcast Armchair Expert. Paltrow lo vio como un “fracaso terrible” por su parte y lo que más le preocupaba en ese momento eran sus hijos.

“Miras hacia abajo y te ves empantanado en un divorcio, el peor escenario posible. Mis padres estuvieron casados hasta la muerte de mi padre. Todos mis mejores amigos... sus padres estaban casados con sus compañeros de instituto o de universidad, y siguen casados”, explica.

Por su parte, el integrante de Colplay reconoció en alguna ocasión que tras separarse de Paltrow estuvo un año deprimido. Años después, el cantante asistiría a la boda de Gwyneth con Brad Falchuk. ❖