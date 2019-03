Ivana Yturbe rechazó propuesta en ATV por estar junto a Mario Irivarren en Esto Es Guerra

Ivana Yturbe declaró que sólo tenia una propuesta de trabajo y que no tuvo más remedio que entrar a Esto Es Guerra donde su ex pareja Mario Irivarren también participaba. El motivo por el cual su relación con el jugador Jefferson Farfán se terminó fue precisamente por tomar esa decisión.

Sin embargo, otra sería la historia. Según Magaly Medina, la modelo de 22 años mentía en su versión. "Ella habría quedado para el nuevo programa que sale pronto en ATV, había dado su palabra que vendría a ese programa, o sea, ofertas de trabajo tenía" declaró la conductora que se presenta para el mismo canal.

Un tiempo atrás la ex miss teen indicó a los medios "No, está todo bien, yo creo que él es una persona grande y madura y me apoya en todo lo que hago". Por otro lado, Jefferson Farfán también se expresó respecto al tema y declaró su confianza en la joven.

Como se recuerda, tras el ampay entre Mario Irrivarren e Ivana Yturbe, la modelo negó alguna relación con el 'chico reality' a pesar de que las imágenes hablaban por sí solas. Se observa a ambos conversando y se percibe además que se toman de las manos. Esto ocurrió luego de que la modelo publicara en sus redes sociales que no podía dormir.

Magaly Medina también declaró que el futbolista habría intentado impedir la emisión de las imágenes en su programa a través de un intermediario.

Magaly Medina habla sobre la otra oferta laboral de Ivana Yturbe antes de entrar a EEG