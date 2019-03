Michael Jackson captado en comprometedor vídeo con un menor de edad

El legado de Michael Jackson continúa en el ojo de la tormenta, debido a que el 'Rey del pop' fue señalado por abuso sexual contra dos hombres, quienes lo acusaron de haberlos violado desde que eran menores de edad. Hoy, un nuevo material visual se viralizó en las redes y seria la prueba de los abusos cometidos por el intérprete.

En el nuevo vídeo difundido en las redes sociales se puede ver cómo el cantante acude a una joyería junto a un niño, a quien le compra los costosos productos con la intención de obtener sus favores. Las cámaras captaron el preciso instante en que Michael está en el lugar con el menor y sale del lugar con él.

James Safechuck, identificado como una de las presuntas víctimas, narró en el documental 'Leaving Neverland' que Jackson le compró joyas e incluso un anillo de matrimonio, con el que más adelante imitarían una ceremonia de nupcias, y tras ello, conseguía los favores sexuales del cantante.

Fue el portal TMZ el que difundió las reveladoras imágenes en su red social oficial, donde el intérprete usa un bigote falso y aparece en compañía de un niño. Las cámaras de seguridad captan al 'Rey de pop' disfrazado y con un bigote falso junto a un niño, quien es Safechuck.

#MichaelJackson put on a cheap disguise to go shopping for jewelry with boy back in 89, turns out the child was #JamesSafechuck. It's interesting because in "Leaving Neverland" Safechuck talks about the "engagement ring" he says Jackson bought for him. #Lovelyti2002 pic.twitter.com/dnIrIkyQ6Y