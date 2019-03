Susan Ochoa recibirá hoy distinción en Pátapo

Susan Ochoa ya se encuentra en Chiclayo. La cantante peruana que triunfó en el Festival de Viña del Mar tuvo una calurosa bienvenida en el norte del país en donde la recibieron con flores y diversos obsequios. "Estoy feliz de estar nuevamente con mi gente del norte. Gracias por darse el tiempo de venir a recibirme, por su tiempo y su paciencia. Estoy con todas la s emociones hoy día para cantarle a mi gente y dejar todo mi corazón en el escenario", señaló a su llegada.

La cantante que ofrecerá un show gratuito en la localidad de Pátapo, utilizó también sus redes sociales para invitar a todos sus paisanos al estado municipal de la ciudad en el cual se presentará. A través de su cuenta de Instagram dejó un afectuoso saludo e invitación a su show. "Mi gente hermosa, ya estoy en Chiclayo, me he reencontrado con mi club de fans y otras personas que me mostraron sus cariño y querían abrazarme un rato así que solo les quiero decir mi gente de Pátapo querido que los estaré esperando para poder cantar juntos. Por favor alisten sus gargantitas para cantar a dúo tú y yo. Voy a subir al escenario y entregarles todo mi cariño".

Ochoa se presentará al promediar las 5 de la tarde en el estadio municipal de Pátapo en donde ofrecerá un show gratuito. Entre su repertorio, si duda el tema 'Ya no más' que le otorgó el triunfó en el festival chileno será el más esperado por sus seguidores.

Cabe mencionar que previo a su presentación, está previsto que las autoridades de la localidad le otorguen una merecida distinción. Precisamente Juan Guevara, alcalde de Pátapo refirió que Susan será distinguida como Hija Ilustre de Pátapo e incluso recibirá las llaves de la ciudad.