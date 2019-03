‘Cloud Nothings’, cuenta los días para presentarse en Perú | VIDEO

A pocos días del primer show de los norteamericanos de Cloud Nothings, la banda dirigida por el cantante y compositor Dylan Baldi hizo un alto en su gira por Asia y envió un saludo a los fans de Perú. Conocidos por sus intensas actuaciones en vivo e influencias de géneros como lo-fi, post-hardcore e indie rock, el grupo viene realizando una gira por varias ciudades importantes de Asia para finalmente llegar a Sudamérica a inicios de abril. A pesar de la gran cantidad de actividades programadas, la banda se dio un tiempo y desde la comodidad de su hotel en Hong Kong, los integrantes invitaron a sus fans al concierto en Lima y les mostraron como pasan el poco tiempo libre que tienen.

Formado en 2009 en la ciudad de Cleveland, Ohio en Estados Unidos, Cloud Nothings comenzó de divirtiéndose durante las clases de universidad. En 2010, el sello Carpark Records lanzó 'Turning On', una compilación de las primeras grabaciones del grupo. El álbum 'Cloud Nothings' (2011) aún demostraba el compositor en busca de su identidad musical, entre baladas twee pop y un post-hardcore rápido con referencias del pop-punk.

En el año 2012 con 'Attack on Memory', disco producido por el renombrado productor Steve Albini, cuando la banda alcanzó el éxito mundial y trae una sonoridad más agresiva, en canciones que se convirtieron en éxitos como la caótica 'Wasted Days', la rápida y eficiente 'Stay Useless' y 'Life Without Sound' (2017), que los consolidó en la escena alternativa, rindiendo extensas giras alrededor del mundo. En 'Last Building Burning', sexto álbum de estudio lanzado en octubre del año pasado,cuenta con canciones marcadas como 'The Echo Of The World', 'Leave Him Now' y 'So Right So Clean', trayendo una energía única en medio de shows de pura catarsis y entrega total. El concierto es el 4 abril en la discoteca Bizarro, la banda invitada será el grupo ‘Juan Gris’ y la entradas a la venta están en Joinnus.