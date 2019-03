Critican a Farfán por oferta que le hizo a Beto Ortiz para silenciarlo

Jefferson Farfán sigue en el ojo público y no precisamente por temas futbolísticos. El último lunes la periodista Magaly Medina reveló que el deportista quiso negociar las comprometedoras imágenes de Ivana Yturbe con Mario Irivarren.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ contó que la ‘Foquita’ utilizó un intermediario para llegar a ella y ofrecerle una entrevista exclusiva, la que justamente no pudo realizar meses atrás cuando viajó hasta Rusia junto a su esposo.

"Cuando sale la promoción del ampay, llama un intermediario de Jefferson Farfán, y le hacen una propuesta a mi productor: que Jefferson me da una entrevista donde yo quiero, garantizado, si es que no pasaba el ampay", manifestó Magaly Medina.

Según la figura de ATV, ella no podía aceptar dicha oferta por respeto a sus “muchachos", quienes habían trabajado toda la madrugada del viernes pasado para conseguir el ampay entre Ivana Yturbe y su expareja, Mario Irivarren.

"¿Crees que a mí no me interesa a los chicos que estuvieron viendo las imágenes toda la madrugada y decirles: 'saben qué muchachos, Jefferson Farfán quiere darnos una entrevista si no pasamos las imágenes' (...) A mí me interesa dos pepinos que me des la entrevista (...) Así nunca te entreviste en mi vida, jamás dejaré de pasar un ampay. Es una ley en una vida profesional", dijo la ‘urraca’ de forma enfática.

Al saber la confesión de Medina, Beto Ortiz reveló que Jefferson Farfán tuvo la misma actitud cuando supo que la modelo Angie Jibaja iba a estar en su programa. “Igualito que con EVDLV de @JibajaAngie”, expresó el periodista en Twitter.

Junto al tuit del conductor de ‘El valor de la verdad’, algunos usuarios aprovecharon para cuestionar al delantero de la selección peruana.

“Realmente me da pena ..yo sufro de depresión y creo que él está peor al mendigar que no expongan algo que él mismo expuso, lo va derrumbar, pobre, está mal”, “¡Asu! Farfán cree que el dinero puede comprar todo. Que bueno saber que la dignidad de algunas personas aún no está a la venta”, “A la foquita no le liga ni una jaja”, “Esos ídolos de barro piensan que con plata pueden todo. A veces no les funciona”, “Creo que Farfán tiene un serio problema”, “Le falta una dosis triple de ubicaina de los millones que tiene, ¡qué divo!”, fueron algunos de los comentarios en contra de Jefferson Farfán.





Angie Jibaja habló de Jefferson Farfán en EVDLV

Por su paso en ‘El valor de la verdad’, Angie Jibaja causó repercusión desde la primera interrogante que le formuló Beto Ortiz, pues estuvo relacionada al polémico futbolista. "¿Te pagó Jefferson Farfán una suit de 5000 mil dólares?", preguntó el periodista.

Tras contestar con un “sí”, la popular ‘Chica de los tatuajes’ confirmó que pasó una noche con él en un lujoso hotel limeño, en el año 2012. "Era mi amigo. Y en ese tiempo venía de Chile, y mi amigo no me iba a invitar en un hotel de por ahí. Justo cuando terminé con JP (Jean Paul Santa María)”, reveló Angie Jibaja.

“Se pasa de buena gente. Tengo conversaciones de seguidores. Sí, una noche de amistad, conversamos bastante, toda la noche", agregó la cantante que hace poco perdió la custodia de sus hijos.

Ante las dudas de Beto Ortiz, la modelo, cantante y actriz aseguró que solo se dieron besos.