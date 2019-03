Ivana Yturbe admite que su relación con Farfán fue un “amor de verano”

‘Esto es Guerra’ inició el último lunes una edición más de la “Batalla de hip hop”. Uno de los enfrentamientos que más sacó chispas fue el que protagonizaron Rosángela Espinoza e Ivana Yturbe.

Tras confirmarse el fin de la relación de la morocha con Jefferson Farfán, Rosángela Espinoza aprovechó la batalla de hip hop del reality para burlarse de la ‘retadora’.

La participante de Los Guerreros calificó la exrelación de Ivana Yturbe con el futbolista como un simple “amor de verano” y un “romance de mentira”.

“¿Por qué no nos dices la verdad? Hace dos semanas te dejó Farfán. ¿Qué pasa con su amor, acaso se fue de gira o fue un romance de mentira?”, se preguntó la popular ‘Chica selfie’.

“¿Un romance de mentira? ¡Oye, qué te pasa! Deberías de dejar las mentiras en tu casa. Te está creciendo algo de tanto mentir, denuncia a ese cirujano que te hizo esa nariz”, respondió la exparticipante de ‘Combate’.

La exnovia de Carloncho se burló del romance fugaz de Ivana Yturbe y hasta aseguró que ella aún no olvida a su capitán Mario Irivarren.

“Ay Ivanita, terminó tu relación. Ay qué pena que tampoco te duró. Antes a Farfán le decías ‘te amo’, pero solo fuistes su amor de verano”, dijo la ‘guerrera’, a lo que Yturbe respondió: “Un amor de verano pero fue de verdad, porque cuando quiero es con sinceridad. En cambio tú qué rápido olvidaste, un amor con Zumba inventaste”.

Lo que dijo Ivana Yturbe no le gustó nada a la bailarina, por lo que esta hizo una dura revelación. “Ahora sí. Vuelve la princesa toda arrepentida, creo que a Mario aún no lo olvida. Si él te perdona sería un problema, Mario por favor: no vale la pena”, remató la universitaria.