Andrea Luna expuso la identidad del sujeto que le envió video íntimo

Andrea Luna se suma a la lista de mujeres que son víctimas de acoso sexual día a día. Como recomiendan las autoridades, la actriz peruana denunció el hecho la noche del último lunes.

A través de su Facebook e Instagram, Andrea Luna dio detalles de cómo se dio el lamentable hecho y hasta mostró la identidad del sujeto que la acosó sexualmente desde dos números diferentes.

“Quiero denunciar por este medio que estoy siendo víctima de acoso desde esta mañana por este sujeto llamado Jhoao Misael Ciprian Villegas Vásquez con DNI 70985656 y con los números 982764333 y 936930409”, informó la novia de Pietro Sibille en sus redes sociales.

“Esta persona enferma consiguió mi número de teléfono. Si se preguntan por qué respondí. Bueno, se hizo pasar por una compañera de mi trabajo”, agregó la joven que fue acosada por Whatsapp.

A través de Instagram, Andrea Luna informó cómo el sujeto trató de amenazarla para que no haga pública su denuncia.

No es la primera vez que Luna sufre este tipo de ataques. La actriz contó que desde el año pasado le hackearon su cuenta de Instagram supuestamente con el único motivo de conocerla.

“Esta persona ha hackeado más cuentas desde las cuales me habla todo el tiempo, me acosa, siempre tiene un comentario sobre mi cuerpo de una manera ofensiva, me dice que quiere hablar conmigo para solucionar el tema, pero nunca le contesto... sé que se trata de la misma persona porque me habla de la misma manera”, contó.

Andrea Luna admitió que hasta el momento no ha presentado una denuncia contra el sujeto ante las autoridades. “Sé que puedo denunciar, pero también sé que un policía no va a caminar a mi costado todo el tiempo. Esta gente que está detrás de la pantalla de una computadora o un celular me puede hacer algo en la calle, me puede seguir, se puede aparecer en mi casa... puedo pedir garantías para mi vida, pero no sé si será efectivo”, refirió a al programa Domingo al Día.

La artista dio a conocer que desde que ingresó al mundo del modelaje, a los 16 años, ha sido acosada de manera constante. “Nunca dije nada ni lo denuncié porque me daba vergüenza que digan Andrea está denunciando estas cosas, pero sí me afecta mucho. Tengo temor de que esa gente pueda buscarme o hacerme algún daño”, puntualizó.