Pitt y Jolie piden ser declarados solteros

Hace ya tres años, la que era considerada la pareja más famosa de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, sorprendió a todos al anunciar su separación por diferencias irreconciliables. Desde entonces llevan largas negociaciones, principalmente sobre la custodia de sus hijos y en el tema financiero, por lo que hasta ahora no han logrado poner fin a su proceso de divorcio.

Es por ello que ambos quieren terminar con cualquier nexo que los una como pareja, por lo que habrían llegado a un acuerdo para solicitar ante un tribunal que oficialmente los declarare solteros y así dejar el resto de asuntos que se resuelvan con el tiempo.

Fuentes cercanas a los actores aseguran que tanto Angelina como Brad Pitt han solicitado un ‘juicio bifurcado’ de su estatus como pareja casada. Con este trámite, ambos serán considerados divorciados y solteros, pero todavía les tocaría resolver otros asuntos. “Brad Pitt y Angelina Jolie quieren evolucionar emocionalmente y dejar el capítulo del matrimonio en el pasado”, mencionó una fuente.

Sin embargo, el acuerdo final para estar legalmente solteros tomaría meses, ya que faltan concretar aspectos financieros.

Como se conoce, en 2018 la pareja llegó a un acuerdo temporal de la custodia de sus hijos, mientras llegan a un arreglo final que todavía no se da.

De momento, ninguno de los dos ha podido rehacer su vida sentimental.

En filme de Tarantino

Mientras tanto, ambos siguen protagonizando filmes en la industria del cine. Brad Pitt interpreta, junto a Leonardo DiCaprio, el reciente filme de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood (Érase una vez en Hollywood), que lanzó su primer póster oficial.

La cinta se desarrolla en los años 60 y aborda el asesinato de la actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

Completan el elenco el celebre actor estadounidense Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, el recientemente fallecido Luke Perry, entre otros. El estreno está previsto para el 15 de agosto.

Por su parte, Angelina protagoniza la secuela de Maléfica que se estrenará en 2020.❖